Донация маскох и визирох здравственим роботнїком

ШИД – Општински штаб за позарядово ситуациї вчера донирал одредзене количество защитних маскох и визирох, хтори виробела и донирала штабу Самостойна скравецка роботня „Чеман“ зоз Шиду, Дому здравя у Шидзе и Общому шпиталю у Сримскей Митровици.

На тот способ Штаб жадал помогнуц здравственим роботнїкох у двох городох же би були лєпше защицени у своєй каждодньовей роботи.

Штаб тиж принєсол одлуку з хтору ше забранює робота фризерским и козметичним салоном, фитнес клубом и терховньом, ставяльньом и другим обєктом у хторих ше може назберац векше число людзох.

