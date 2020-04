Вчера принєшени нови мири на державним уровню

СЕРБИЯ – У защити од швидкого ширеня оберацей хороти Ковид-19, у Републики Сербиї од нєшка важа нови мири.

Шицким гражданом од соботи од 13 годзин по пондзелок по 5 годзин рано забранєне рушанє, окрем пензионером котри и тей нєдзелї годни пойсц покуповац потребни поживово продукти до предавальньох од 4 по 7 годзин рано.

Най здогаднєме, полицийна годзина през тидзень тирва од 5 годзин рано по 15 г. пополадню.

Друга мира ше одноши на число особох у ґрупи на явним месце, односно нє шму стац вєдно вецей як два особи. Тоти мири ше нє одноша на здравствених роботнїкох и тих чия робота вимага рушанє.

Дзекуюци новим миром, власнїки хижних любимцох годни их прешейтац вноци, кед єст найменєй людзох, од 23-01 годзин, алє лєм у кругу од 200 метери од свойого обисца. Нєдавно, вони их могли прешейтац од 20-21 г., потим тота мира утаргнута, а после назбераних 40 тисячи подписох поднєшена петиция, котра на тот завод и прилапена.

