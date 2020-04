Дражки буду каждодньово дезинфиковани

ЖАБЕЛЬ – На остатнєй схадзки Штабу за позарядово ситуациї Општини Жабель, котра отримана стреду, 1. Априла, принєшени вецей мири пре застановйованє ширеня корона вирусу. Єдно зоз заключеньох тото же у периодзе од 17 по 19 годзин буду ше дезинфиковац найхаснованши дражки у центре населєних местох општини Жабель.

У Жаблю: дражку у улїци Николи Тесли од будинка Општинскей управи Жабель по будинок Оддзелєня за инспекцийни роботи, прейґ драги од дутяну оптики „Тешин” по будинок Штреднєй школи „22. Октобер” и прейґ драги од Пекарнї „Буки”. Як и дражки по церкви и коло нїх.

У населєним месце Ґосподїнци: од будинка ОШ по дутян „Ґомекс” и преґ драги улїци од амбуланти Дома здравя Жабель по православну церкву.

У населєним месце Дюрдьов: у улїци Краля Петра Першого од пошти ґу дакедишнєй ветеринарскей станїци, паралелно з обидвох бокох улїчки. З тим же, як чолнїки тей акциї гварели, гоч у Дюрдьове по урядових документох з дезинфекцию занєдзбана часц дражкох у улїци Краля Петра Першого од пошти ґу Шайкашу дзе єст вецей дутяни, апатика и пекарнї, та є самим тим и барз фреквента, и тота часц будзе дезинфикована.

Заключене и же власнїки тарґовинских дутянох у обавязки же би голєм раз на дзень дезинфиковали дражки опрез своїх предавальньох. Кед же маю потребу за дезинфекцийним средством можу го питац од Штабу на число телефона 064/8679178.

Дезинфекция дражкох у найфреквентнєйших часцох центра у местох општини Жабель почнє тих дньох.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)