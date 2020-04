План роботи Заводу за трансфузию креви Войводини

НОВИ САД – Завод за трансфузию креви Войводини кажди дзень орґанизує акциї даваня креви на териториї городу Нови Сад, южнобачкого округу и других округох Войводини.

Зберанє креви ше окончує по плану прето же крев и компоненти креви нєпреривно нєобходни пациєнтом.

На тот завод, пре обставини, модля ше добродзечни давателє креви же би нє приходзели дац крев кед у прешлих 28 дньох путовали звонка Сербиї, кед су прехладзени, кашлю и кихаю, маю горучку и кед були у контакту з особами хтори подозриви на хороту вируса корона.

