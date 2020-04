Почина приявйовованє за елекронски упис до першей класи

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Основней и штреднєй школи зоз домом школярох „Петро Кузмяк” почина приявйованє за електронски упис будуцих школярох до першей класи у идуцим школским 2020/21. року. До першей класи треба уписац дзеци народзени од 1. марца 2013. по 1. марец 2014. року.

Податки котри треба доставиц у електронскей форми то: мено и презвиско дзецка и його єдинствене матичне число, мено єдного родителя лєбо старателя и єдинствене матичне число, адресу пребуваня и число телефона.

Податки посилац на електронску адресу: so.sane@neobee.net лєбо на телефон 064/6489059.

Пре упис нє треба особнє приходзиц до школи, а лїкарски препатрунки и психолоґийни тестованя дзецох буду окончени док ше закончи позарядови стан. О тим Школа родичох на час поинформує.

