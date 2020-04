СЕРБИЯ – Мира котра вчера одредзена, котра ше одноши на виводзенє на водух хижних любимцох, нєшка уж пременєна.

Кризни штаб Републики Сербиї одредзел же хижних любимцох мож вивесц на воздух на соботу од 23-1 г., на нєдзелю од 8-10 г. и од 23-1 годзину.

И далєй ва„и огранїченє рушаня – лєм у кругу од 200 метери од свойого обисца.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)