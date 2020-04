НАЙНОВША ВИСТКА: Пензионере шму до предавальньох соботами, нє нєдзелями

СЕРБИЯ – Найновша вистка котру обявел Кризни штаб Републики Сербиї одноши ше на пременку дня кед пензионером оможлївене же би ходзели до предавальньох. Од тераз, купованє потребних поживових продуктох старши од 65 роки годни окончиц соботами од 4 по 7 годзин рано. Тота мира превжата же би заняти у предавальньох нєдзелями нє виходзели до явносци пре три годзини роботи.

У Руским Керестуре за найстарших гражданох буду отворени три предавальнї: два обєкти подприємства „Лав” и „Ґомекс”.

У Коцуре буду робиц маркети „Любоєвич” у Исе Секицкоґ и Маршала Тита, найвироятнєйше од 5 годзин, а годно куповац и у предавальнї „Персу”.

У Дюрдьове будзе робиц предавальня у Краля Петра Першого.

У Кули, Вербаше, Жаблю, Шидзе, Новим Садзе и других векших местох, буду отворени скоро шицки векши апатики, супермаркети, месарнї и пекарнї.

Шицким гражданом од соботи од 13 годзин по пондзелок по 5 годзин рано забранєне рушанє.

Най здогаднєме, вчера принєшена нова мира по хторей ше на єдним месце у ґрупи нє шму затримовац вецей як два особи, а забранєне и рушанє шицким особом од соботи од 13 годзин по пондзелок по 5 годзин рано.

Нови мири ше одноша и на хованя на хторих нє шме буц вецей як дзешец особи, а препоручена оддалєносц єдних од других муши буц випочитована.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)