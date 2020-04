Предавальнї за старших буду робиц од вчас рана и у Шидзе

ШИД – Општински штаб за позарядово ситуациї принєсол одлуку о предавальньох хтори буду отворени на соботу од 4 по 7 годзин за особи старши од 65 роки.

У Шидзе будзе отворена апатика „Смирна“, як и предвальнї „Идеа“ (Цара Душана 39), „Ґомекс“ – шицки предавальнї, „Парипович“ – шицки предавальнї, СТР „Марянович (Б. Петровича 1 и К.Милоша 12), ТС „Сладяна“ (Карадьордьова без числа), „Аґропапук“ (С. Сави 82), „Моя супер тарґовина“, „Биґ Бул“ и „Милка 1983“.

У Беркасове и Бикичу будзе отворена предавальня „Моя супер тарґовина“, у Бачинцох предавальня „Биґ Бул“, а буду отворени и предавальнї у Адашевцох, Привиней Ґлави, Соту, Вашици, Моровичу, Вишнїчеве, Ямени, Куковцох и Ердевику.

Зоз Штабу надпоминаю же од пондзелку по пияток предавальнї буду робиц од 7 по 15 годзин, а соботами од 7 по 12 годзин.

Попри тим, Штаб надпомина же од соботи од 13 годзин по пондзелок по пейц годзин рано тирва забрана рушаня.

