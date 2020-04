У Новим Садзе охорених 55 особи

НОВИ САД – На нєшкайшей конференциї за медиї, хтора отримана у Влади АП Войводини, предисдатель Покраїнскей влади Иґор Мирович и покраїнски секретар за здравство др Зоран Ґойкович бешедовали о хвильковей ситуациї у Новим Садзе и Войводини.

Покраїнски секретар виявел же у Войводини вируса корона утвердзени при 191 особи – 68 особи у южнобачким реґионє, 12 у заходнобачким, 17 у сивернобачким, 40 у южнобанатским, 11 у штредньобанатским, 23 у сивернобанатским и 20 особи у сримским реґионє.

Найвецей зашнїцених єст у Новим Садзе – 55, а потим шлїдза Панчево, Кикинда, Сримска Митровица и Зренянин. Нєшка, 3. априла, од хороти умарла ище єдна особа зоз сримского реґиона.

