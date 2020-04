Мраз „пооберал” кайси

Мраз хтори бул вноци з нєдзелї на пондзелок (22. на 23. марец) найвецей забриґовал овоцарох, а яки чкоди спричинєл, побешедовали зме зоз Звонком Гнатком, дипломованим инжинєром овоцарства зоз Шиду. На почаку розгварки инж. Гнатко нам гвари же найвецей чкоди маю кайси и до 90 и 95 одсто, бо були у полним розквитнуцу. По його словох, коло два годзин вноци температура була минус єден ступень и падала ґу рану, так же коло шейсц годзин була минус 3,5 ступнї Целзиюсових, а аж коло 10 почала преходзиц до плусу.

– Мраз найвецей чкоди направел кайсом, бо вони перши розквитли и найбаржей були розквитнути так же вимарзнуце барз вельке. Цо ше дотика брескиньох, при вчасних сортох очкодованє од 20 по 70 одсто. Найвецей розквитли Рояй ґлория, вец Мария Лучия, Свит Мери, Кладези и Биґ Банґ. У периодзе од 24 по 48 годзин од мразу барз видно кельо квитки вимарзли, бо од маразу почарнєли – гвари Гнатко.

Цо ше дотика грушкох, нє єднак вимарзли у зависносци кельо ше отворели квети, подобне и при яблукох, а чкоди нє було при черешньох и шлївкох, бо ище нєрозквитли. Наш собешеднїк нам пояшнює же ступень вимарзованя квета нє значи автоматски же за тельобудзе зменшани и урожай и же мож предпоставиц же кед би вецей нє було мразу урожай на концу будзе менши за 20 одсто.

Овоцарох тих дньох бриґує и як буду пирскац овоцнїки з оглядом на мири огранїченого рушаня у позарядовим стану. Гнатко нам гвари же ше знало часто случиц же ше овоцнїк пирскало у вечарших и ноцних годзинох цо тераз нєможлїве. Овоцаре буду мушиц патриц закончиц роботи у овоцнїку до 17 годзин, же би ше благочасово могли врациц дому.

– Поступок кед же ше глєда дошлєбодзенє од Министерства польопривреди за роботи у овоцнїку досц компликовани, чека ше на одвит и достанє ше дошлєбодзенє за єден дзень. А може ше случиц же и кед ше достане дошлєбодзенє дує витор, або пада диждж и нє годно покончиц пирканє и так дошлєбодзенє остава нє вихасноване. Мойо предкладанє, а то сом послал и на вецей адреси компетентних, же би дошлєбодзеня давали локални самоуправи у сотруднїцтве зоз полицию и же би то було и швидше и ефикаснєйше – гвари на концу Звонко Гнатко.

ШНЇГ НЄ НАЧКОДЗЕЛ

Окрем мразу, два днї було и шнїгу зоз витром, яґод кед права жима, та зме ше инж. Гнаткови питали чи и тоти нєвигодни обставини спричинєли чкоди. Вон гвари же найопаснєйши мраз, а же шнїг и витор нє направели чкоди прето же температури нє були спод нули.

