Рахунки „Информатики” у позарядовим стану мож плациц по конєц рока

НОВИ САД – Рахунки за комунални и други услуги хтори наплацує ЯКП „Информатика”, а хтори сцигню под час позарядового стану, Новосадянє нє муша плациц скорей 2021. року.

Городоначалнїк Нового Саду Милош Вучевич, наглашел же то форма помоци гражданом Нового Саду прето же под час позарядового стану велї остали без приходох, лєбо им зменшани заробок. Як гварел городоначалнїк Вучевич, на рахункох за марец, як и шицких других хтори сцигню под час позарядового стану, датум виплацованя будзе писац 31. децембер 2020. року. За длуство нє будзе рахована камата.

