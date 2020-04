НОВИ САД – По розказу Городского штабу за позарядови стан, ЯКП „Паркинґ сервис” Нови Сад и далєй нє будзе наплацовац паркиранє превозкох на териториї Города Нови Сад у периодзе од 6. по 12. април 2020. року.

Потераз, по предходней наредби, паркиранє нє було наплацоване у периодзе од 28. марца по 5. април 2020. року.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)