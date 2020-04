ЖАБЕЛЬ – Одношенє шмеца зоз местох општини Жабель, котре окончує Явне комуналне подприємство „Чистота” Жабель, од преглашованя позарядового стану ше окончує по стаємним и нєпременєним розпорядну.

План таки же би ше тота комунална дїялносц и надалєй окончовала поряднє, док ше зоз висших державних уровньох нє наложи иншак.

