Видруковани нови МАК, од нєшка будзе и на нашим сайту

НОВИ САД – Зоз запожнєньом пре позарядови стан видруковане и треце по шоре тогорочне число младежского часопису МАК, а од нєшка будзе поставене и на нашим сайту у пдф формату. Марцовскому виданю „У фокусуˮ терашня епидемия Ковиду-19 и позарядови стан у нашей держави.

У рубрики „Маков колажˮ читаче можу пречитац розгварку зоз Андрею Берич котра самостойно розвива свой бренд у обласци козметики, а рубрика „Швет и технолоґия” представя наруцани и нєповязани факти хтори интересантне пречитац.

На бокох спортскей рубрики представени млади рибар Стефан Бранкович, „Кинотекаˮ пише о филму „Knives outˮ, а у „Власним печацуˮ проза автора под псевдонимом Бачи Дюра з Керестура и фотоґрафиї Патрика Костелника.

