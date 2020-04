Тирваю прияви за примаци испит за школярох з окремнима способносцами

ВОЙВОДИНА – Пре позарядови стан котри преглашени пре епидемию коронавирусу, приявйованє школярох за покладанє примацого испиту до школох за школярох з окремнима способносцами, за школски 2020/2021. рок, будзе ше окончовац електронски, прейґ веб прияви котра ше находзи на адреси https://prijavazaprijemni2020.mpn.gov.rs/.

Приявйованє почало 31. марца и будзе тирвац по вовторок, 7. април.

За шицки додатни информациї у вязи зоз приявйованьм и покладаньом примацого испиту, отворена електронска адреса prijemni.ispiti.srednje@mpn.gov.rs.

