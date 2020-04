Упис до образовних установох вербаскей општини прейґ порталу еУправи

ВЕРБАС/КОЦУР – Як сообщене зоз Оддзелєня за дружтвени дїялносци Општинскей управи Вербас, пре позарядови стан, упис до предшколских установох и основних школох ше будзе окончовац прейґ порталу еУправи.

Конкурс за упис дзецох до Предшколскей установи ,,Бошко Буха” почал 1. априла и будзе тирвац по 15. май. Приявиц ше мож прейґ порталу еУправи и з пополньованьом вимоги за прияву дзецка котра ше находзи на сайту Предшколскей установи ,,Бошко Буха”. За шицки додатни информациї обявиц ше на число телефона 064/ 88 44 858 лєбо на prijavaboskobuha@gmail.com.

Детальни упутства ше находза на сайту Предшколскей установи, а прияву мож окончиц на порталу predskolskavrbas.rs.

Прияви за упис до пририхтуюцей предшколскей програми ше буду брац од дзецох котри народзени у периоду од 1. марца 2014. по 28. фебруар 2015. року.

Упис школярох до першей класи основней школи ше будзе окончовац електронски на порталу еУправи лєбо на сайту Министерства просвити, науки и технолоґийного розвою.

Шицки додатни информациї мож достац по мейлу, лєбо на шлїдуюци числа телефонох:

ОШ ,,Светозар Милетич” – pedagogsk@gmail.com, 064/ 14 36 762

ОШ ,,Петар Петрович Нєґош” – zbaucal@gmail.com, 066/ 207 306

ОШ ,,20. октобер” – kotlaja.marija@gmail.com, 060/ 72 27 940

ОШ ,,Братство-єдинство” Вербас – osbjvrbas@gmail.com, 062/ 85 38 238

ОШ ,,Братство єдинство” Коцур – anddrea85@gmail.com, 064/ 21 18 518

Основна музична школа Вербас – omsvrbas@open.telekom.rs, 021/ 706 431.

