Нашо млади у застановеним швеце

Вирус корона хтори установени у Вухану (Китай) у януарe, шири ше зоз ,,шветлосну” швидкосцу. Початком марца ,,сцигол” и до Сербиї дзе потвердзени єден случай, a з дня на дзень єст вше векше число хорих.

Пошвидко Влада Сербиї уведла позарядови стан и строги мири же би жителє Сербиї озбильно похопели тот смертельни вирус. Уведзени полицийни час цо значи же строго забранєне висц з обисца после 17, та до 5 годзин рано. Заварти оводи, школи, алє и гранїци. Утаргнути медзигородски и городски транспорт. Таки мири нє заступени вшадзи у швеце. Як у нас знаме, а дознаваме ше и як нашим младим, хтори розошати по европских державох.

ШВАЙЦАРСКА

Николая Афич-Фа: – Одкеди ше чуло за вирус корона, у Швайцарскей ше ситуация швидко меняла. Позарядови стан преглашени 13. марца, та у ресторанох, кафичох и барох шмело буц лєм 50 госцох. Школи заварти по 19. април, а роботнїки хтори можу робиц з дому – робя з дому. Понеже число хорих и умартих, нажаль, було вше векше, и мири пооштрени од 21. марца. У тей хвильки, ресторани, кафичи и бари заварти. Роботнїки муша буц оддалєни єден од другого на два метери и нє шме их буц вецей яй пейц особи на истим месце, бо инспекция ходзи преверйовац. На шицких явних местох як цо парки и спортски терени, тиж ше нє шме сходзиц. Медицинаре нє можу постарчиц зоз роботу, нєт досц маски, респиратори, средства за дезинфекцию… Шпиталї волаю до помоци медицинских студентох и волонтерох. Чкода хтору нам вирус корона нанєсол огромна, алє мушим надпомнуц же швайцарска Влада видвоєла средства же би роботнїки доставали плаци и нє страцели роботи.

ГОРВАТСКА

Ярослав Варґа: – У Горватскей ше барз швидко зявел вирус корона, у Заґребе и Риєки поготов, прето же тоти цо були заражени з тим вирусом пришли зоз Италиї. Заварти школи, факултети. Пре пандемию сом ше врацел дому, до Сербиї. У изолациї препровадзуєм час так же ше модлїм, читам, мам квалитетни час зоз фамелию. Почитуєм правила, нє идзем нїґдзе, нє стретам ше з людзми, лєм прето же бим своїм наймилшим нє пренєсол вирус, кед же го мам. Чувам ше так же робим превентивно на тим же бим змоцнєл имунитет.

НЄМЕЦКА

Катарина Куликовски: – Шицки гранїци у Нємецкей заварти, авионски лєти одказани. Людзе хтори можу робиц з дому, з дому и робя, шицко позаверане, окрем предавальньох зоз поживовима продуктами, бензинских пумпох и апатикох. Власци совитую же би ше з обисца виходзело лєм до дутяну и у хитних случайох. Видзим же ше велї того и притримую, бо валал у хторим жиєм досц празни и мирнєйши як иншак. У януару сом ше уписала на дошколованє за кнїжководителя, а тераз шицки школи пре вирус позаверани. Щешлїва сом же ми школа, понукла предлужиц школованє онлайн, бо верим же би ми було барз допито по цали дзень буц дома без обовязкох. Векшина ше притримує правилох, та ше и я намагам так справовац. Мушим припознац же ми нє лєгко, нє звикла сом на таки способ живота. Кед видзем вонка, од других людзох тримам одстоянє минимално 1,5 метери и нє ходзим на места дзе єст вельо людзох.

СЛОВАЦКА

Борис Орос: – Мож повесц же у тей хвильки ситуация у Словацкей досц озбильна. Шицко позаверане, кафичи, ресторани, тарґовински центри. Людзе злєкнути, нїхто нє зна докля тото будзе тирвац, шицки ше боя же цо будзе з їх роботу, чи останю на роботи, чи достаню одказ. Улїчки празни, людзе лєм тельо вибегню до предавальнї, або апатики и такой дому. Я тераз мушим буц два тижнї у изолациї. Думам же то найдлугши два тижнї у моїм живоце. Патрим филми, сериї, читам кнїжку хтору сом ше рихтал читац ище даз пред роком – так же тота изолация ма и добри бок. Намагам ше почитовац шицки правила, алє, гоч бим нє шмел тоти 14 днї нїґдзе виходзиц зоз квартелю, кажде хто ме позна, зна же я анї годзину нє можем шедзиц на єдним месце, а нє 14 днї, так же тельо пойдзем кажди дзень дакус прешейтац ше до природи, тренирац, алє нормално, без маски нє виходзим вонка. Чувам ше так же кед виходзим вонка нє мам дотику з людзми и окреме патрим же бим нє олапковал тото цо нє мушим.

ИТАЛИЯ

Валентина Барна: – Кед слово о Италиї, ситуация ище вше критична. У Верони и у околїску єст вецей як тисяч заражени особи. Шпиталї ше нєпреривно полня, углавним з людзми хторим вецей як 65 роки. То уж треци тидзень як нє можеме нїґдзе висц, окрем до дутяну и на роботу. Однєдавна заварли и шицки фабрики, окрем тих хтори продукую лїки и поживу. На улїчкох єст барз мало людзох, видзим єдино тих хтори иду на роботу як и я. Єст, нормално, и тих цо ше нє барз притримую правилох, рано мож видзиц старши особи як ше шейтаю по улїчкох, алє зато постої милиция хтора ришує таки ствари. Мнє затераз милиция нє застановела, на роботу ходзим зоз єдним папером, хтори ми дали, та можем висц зоз обисца на роботу и назад. Нєдавно сом ишла до предавальнї, ище вше мож найсц шицки нєобходни намирнїци за живот. Длуго ше чека опрез дутяну, бо нука пущаю лєм пейц особи. Министерство здравя нєдавно обявело же ше число умартих зменшує док ше число виздравених звекшує цо позитивна ствар. Без огляду на злєпшованє ситуациї, шицки правила и далєй важа, а то же висц з обисца мож лєм кед то наисце нєобходне, и вше зоз маску на твари и у рукавицох и на розстояню найменєй метер.

У тей хвильки Европа жирячиско вируса covid-19, а у Сербиї тирва штварти тидзень епидемиї. Шицки зме дома, чесц тим цо робя и тим цо муша робиц, а и тим цо волонтираю. Изолация нам нє лєгка, окреме кед нє видзиме тото цо нам грожи и од чого людзе охорюю. Остава нам лєм притримовац ше совитох фаховцох.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)