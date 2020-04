КУЛА – На териториї општини Кула, односно у шицких єй населєних местох на нєшкайши дзень по урядових податкох Канцелариї за ИТ и еУправу, єст вкупно 295 особи котрим вирекнута обовязна мира самоизолациї.

На истим сайту заключно зоз 29. марцом єст и статистични податки о чишлє заражених по општинох, дзе за општину Кула стої число нула. Новши падатки нєт анї за єдну општину, односно город.

(Опатрене 9 раз, нєшка 10)