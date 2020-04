Керестурци вихасновали соботу за купованє основних животних намирнїцох

РУСКИ КЕРЕСТУР – Нєшка у Руским Керестуре од 4 до 7 годзин рано були отворени три предавальнї, два „Дружтво тарґовцох НСˮ и „Ґомексˮ за гражданох старших од 70 роки котрим пре превентивни мири у позарядовим чаше иншак забранєне виходзиц зоз обисцох. Як дознава Рутенпрес, велї Керестурци вихасновали нагоду же би покуповали основни животни намирнїци.

З оглядом же собота у валалє пиячни дзень, а полицийна годзина почала од 13 г и будзе тирвац по 5 г пондзелок , у центру валала бул отримани менши пияц желєняви, квеца и ище дзепоєдних поживових артиклох. Попри тим и у шицких предавальньох було обачлїво векше интересованє за купованє, та опрез предавальньох були формовани шори и по даскельо дзешатки людзох.

Часц керестурских волонтерох котри нащивюю старших гражданох и шицких цо су у потреби, предполаднє препровадзели у центру валала и опрез предавальньох та шицким гражданом дзелєли безплатно дезинфекцийне средство, рукавици и маски за твар.

