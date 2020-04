Подзелєни 80 пакети з основнима поживовима артиклами

РУСКИ КЕРЕСТУР – Вчера и нєшка, волонтере у Руским Керестуре подзелєли 80 пакети зоз основнима поживовима артиклами, особом у потреби котри у позарядовим стану остали без роботи и без приманьох, и старшим людзом.

Средства скромни, алє значни. Пакети обезпечели керестурски привреднїки и подприємства котри жадали указац окремну солидарносц у тим чежким чаше.

Пакети рознєсли волонтере зоз валалу котри и були упознати зоз станом поєдинцох. Затераз подзелєни шицки пакети, а кед же будзе нагода, односно кед ше пренайдзе спонзорох та ше витвори подобна акция ознова. З оглядом же ше велї Керестурци нашли у ситуациї зоз минималнима, або нїякима приманями, визначели координаторе керестурских волонтерох Иґор Фейди и Тихомир Медич.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)