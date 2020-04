Наютре Квитна нєдзеля, преношенє Служби нє будзе

РУСКИ КЕРЕСТУР – У керестурскей парохиї Св. оца Миколая по григориянским календаре, наютре Квитна нєдзеля – Багнїтки. Нажаль, пре нови мири полицийного часу за викенд, преношенє Служби Божей прейґ Фейсбуку нє будзе.

Пре полицийну годзину, предсидатель Церковного одбору Михайло Рамач глєдал окремне допущенє за даскельо особи хтори би мушели буц у церкви на преношеню Служби Божей, як було плановане на 11,30 годзин, алє допущенє нє достате.

Квитна нєдзеля то дзень кед ше Церква здогадує на євангелску подїю кед Исус славно вошол до Єрусалиму потим як воскреснул Лазара. Народ го прето привитал зоз палмовима конарами, прецо и наша Церква на Квитну нєдзелю пошвеца багнїтки.

Пре позарядови стан вирни Керестурци тото швето примушени означиц приватно у своїх домох, або кед маю можлївосци провадзиц Службу Божу прейґ медийох зоз других штредкох.

