Акциї Каритасу у нововербаскей парохиї

НОВИ ВЕРБАС – У позарядовим стану котри виволала пандемия ковиду-19, до акциї помоци гражданом уключел ше и Каритас грекокатолїцкей парохиї Святого Владимира у Новим Вербаше.

Порушана велька акция збераня помоци под час Вельконоцного посту и пакети подзелєни старшим гражданом и тим котри у потреби, дзекуюци особному закладаню пароха нововербаского о. Иґора Вовка. Пакети з основнима животнима поживовима продуктами парох о. Вовк подзелєл и вирним парохиї у Змаєве, а предлужел и з акцию помоци старшим у набавяню шицкого цо им потребне у хвилькох подполней изолациї.

– Пре позарядови стан яки у Сербиї, жадали зме помогнуц шицким тим котри нємаю нїкого хто би им пошол до предавльнї и обезпечел им тото цо им потребне за живот – гварел парох нововербаски.

Як гварел о. Вовк, Каритас Сербиї тиж порушал и акцию ,,Старайме ше о своїх сушедових”.

– Нє забудзме старих, хорих, слабих и злєкнутих сушедових у тих чежких часох. Помогнїме старим сушедовим же би цо лєгчейше пребродзели изолацию. Принєшме им поживу, прешейтайме їх пшичкох, вируцме шмеце. Наволайме их на телефон, бешедуйме з нїма, укажме же су нам важни. Укажме любов. Правда, укажме и одвичательносц и дисциплину и применьме шицки мири котри нєопходни же бизме защицели їх здравє и зопарли ширенє инфекциї – визначене у поволанки Каритаса.

Цалу акцию потримали општина Вербас и предсидатель Дочасового орґану општини Вербас Милан Ґлушац, як и богослов и школяр Бискупскей класичней ґимназиї ,,Паулинум” зоз Суботици Александар Крнєшин котри участвовал у акциї.

