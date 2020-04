У Вербаше поставени шатор за бранє брисох

ВЕРБАС – Всоботу, 4. априла, опрез Дому здравя ,,Велько Влахович” у Вербаше поставени шатор у котрим ше од тераз буду брац бриси за тестиранє на вирус корона.

Позберани материял будзе посилани на Институт за явне здравє Войводини, а резултати буду готови у периоду од 24 годзини. Двойо лаборанти вербаского Дому здравя закончели обуку за запровадзованє тей процедури.

Источашнє, у Общим шпиталю Вербас почало будованє нового, окремного уходу на Оддзелєнє за диялизу. Циль тей акциї же би ше пациєнти того оддзелєня додатно зачували од можлївосци ширеня коронавирусу.

