Нєшка добродзечнє даванє креви у Вербаше

ВЕРБАС – Червени криж Вербас нєшка, 6. априла, орґанизує першу акцию добродзечного даваня креви у условийох позарядового стану, по упутствох и напрямкох Завода за трансфузию креви Войводини и Червеного крижу Войводини.

У цеку позарядового стану, пре ширенє ковиду-19, звекшани потреби за резервами креви прето же крев и компоненти нєпреривно потребни пациєнтом.

Транфузийне лїченє муши буц континуоване и сиґурне, а до огляду треба вжац же ше може зменшац число здравей популациї котра може дац крев, як и тото же ше може зменшац одволанє добродзечних давательох креви.

Модля ше шицки добродзечни давателє же би ше одволали акциї.

