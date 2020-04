Совит за здравє апелує на гражданох же би почитовали препорученя

ВЕРБАС – Совит за здравє општини Вербас видал сообщенє за явносц у котрим поволує гражданох же би ше притримовали препорученьох за превенцию пандемиї вируса корона.

У сообщеню котре обявене на сайту општини Вербас, визначене же здравствена система нє може оптимално функционовац кед гражданє нє почитую предписаня Влади котри ше одноша на ширенє оберацих хоротох. Од велькей значносци почитованє препорученьох епидемиолоґох – ношенє маскох, рукавицох, хаснованє

средствох за дезинфекцию, притримованє розстояня. Як поведзене, на тот способ гражданє даю вельке доприношенє зопераню ширеня пандемиї, а то и велька помоц здравственей системи. Здравствена система у општини Вербас зорґанизована у складу з препоруками Министерства здравя и Покраїнского секретарияту за здравство, и шицки капацитети здравствених установох анґажовани.

Як наведзене, гражданє котри маю звекшану тїлесну температуру, кашлю, чежко дихаю, чувствую боль у гарлу, цо симптоми ковиду-19, треба же би ше цо скорей упутели до респираторней амбуланти Дома здравя ,,Велько Влахович” котра опредзелєна за пациєнтох зоз респираторнима инфекциями и температуру. У

тей амбуланти, каждому котри ма спомнути симптоми, будзе зробени рентґенски препатрунок плюцох, кревова слика, вимерана температура и дате думанє за дальше лїченє.

Трияжни Корона шалтер дава информациї гражданом на числа телефонох 064/ 84-68-105 и 064/ 84-68*106, и посилаю их до респираторней амбуланту, дзе числа телефонох 021/ 79-54-434 и 062/780-289.

