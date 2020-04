Почало асфалтованє паркинґу

ВЕРБАС – Концом прешлого тижня, 3. априла, почало асфалтованє нового паркинґу у центру Вербасa, у блоку 44.

По словох предсидателя Дочасового орґану општини Вербас Милана Ґлушца, гоч позарядови стан, нє шму ше застановиц проєкти котри у предходним периоду сцигли по фазу реализованя, як цо то проєкти вибудови паркинґу и индустрийней зони у блоку 100.

– За тоти два проєкти достали зме потримовку Покраїнскей влади у виносу од 56 милиони динари. Предлужели зме з роботу, асфалтуєме перше пасмо на новим паркинґу у центру Вербаса, а шлїдзи и правенє закончуюцого пасма. Паркинґ у центру города котри ма 63 места значно розтерхує гужву – гварел Ґлушац.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)