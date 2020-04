У Керестуре, парох лєм приватно пошвецел багнїтки

РУСКИ КЕРЕСТУР – У парохиї св. оца Миколая вчера була Квитна нєдзеля, алє пре полицийну годзину Служба Божа нє служена у церкви, та парох о. Михайло Малацко лєм приватно служел у парохийним доме, а потим пошвецел и багнїтки.

Парох зоз слику пошвецених багнїткох прейґ Фейсбук боку Катедралней церкви св. Миколая послал шицким вирним свой благослов.

Понеже парохия нє достала допущенє же би могла буц служена Служба Божа у катедрали, та анї нє була преношена на ФБ.

О тим яка будзе ситуация зоз наиходзацима пасхалнима богослуженями вирни буду обвисцени того тижня.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)