ШИД – Општински штаб за позарядово ситуациї сообщел же у Шидзе призначени перши случай особи позитивней на вирус корона,а слово о А. Б. (35) рочней медицинскей шестри занятей на Институту за хороти плюцох у Сримскей Каменїци, а зоз пребуваньом у Шидзе.

Зоз штабу поволую шицки особи хтори мали контакт зоз А. Б. же би ше явели до Дому здравя у Шидзе и спозорюю же нєпоступанє по здравствених прописох под час тирваня епидемиї каребне дїло зоз члана 248 Каребного законїку Републики Сербиї.

