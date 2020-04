У плану директне преношенє Службох Божих з дюрдьовскей церкви

ДЮРДЬОВ – З церкви Рождества Пресвятей Богородици у Дюрдьове ше поряднє директно преношeли Служби Божи на Фейбук профилу домашнього священїка о. Михаила Холошняя котри их и служел. Потераз Служби були преношени каждей нєдзелї, алє и у тижню.

Остатня була преношена Служба Божа св. Василия Велького внєдзелю, 5. априла на 10 годзин, у пиятих тижню Велького посту. Дзень пред тим, всоботу 4. априла, тиж було директне преношенє зоз Служби Божей преждеосвящених дарох.

Наютре, на вовторок 7. априла, на швето Благовищенє Пресвятей Богодорици, на Фейсбуку запланованє преношенє Повечаря Велького на хторим ше шпива нашим вирнїком познате „С нами Бог”. После Повечаря ше предлужи служиц Службу Божу Йоана Златоустого.

На стреду и пияток, 8. и 10. Априла, у планє же би ше преношело преждеосвящени служби. Шицки спомнути богослуженя, окрем нєдзельових, маю почац на 9 годзин.

