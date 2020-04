Почал упис до ґосподїнскей ОШ

ҐОСПОДЇНЦИ – Упис до першей класи Основней школи „Жарко Зренянин” у Ґосподїнцох, за школски 2020/2021 рок почал прешлей стреди, 1. априла.

До першей класи ше уписую дзеци народзени од 1. марца 2013. року до 28. фебруара 2014. року. Дзеци народзени после того периоду, можу буц уписана на вимогу родичох, после превереней способносци дзецка за одход до школи.

Пре позарядови стан у Републики Сербиї, упис дзецох до першей класи ше нє будзе окончовац на потерашнї способ. Општинска предшколска установа ґосподїнскей ОШ послала список дзецох котри ходзели до предшколскей установи у Ґосподїнцох, так же дзеци зоз того списку реґистровани за упис до ОШ. На кельо єст дзеци котри нє ходзели до ПУ у Ґосподїнцох, а маю ше уписац до першей класи, родичи длужни обвисциц ОШ же би дзецко було реґистроване за упис.

Заказованє за тестированє виверши ше док ше утаргнє позарядови стан. Потребни документа: потвердзенє од лїкара о здравственим стану дзецка и потвердзенє ПУ же дзецко ишло до ПУ. Вецей информациї мож достац од педаґоґинї ґосподїнскей ОШ Ядранки Зоротович на телефон 060/68-36-001.

У дюрдовскей ОШ ше ище нє зна кеди почнє упис до першей класи ОШ.

(Опатрене 2 раз, нєшка 2)