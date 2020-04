Нови способ оглашованя у позарядовим стану

НОВИ САД/РУСКИ КЕРЕСТУР – У условийох позарядового стану Новинско-видавательна установа „Руске слово” прешла на онлайн оглашованє. То значи же би гражданє оглашки, а окреме ин мемориями, уплацовали прейґ рахунку, а тексти диктировали прейґ телефону.

Число рахунка на котри треба уплацовац: 160-923244-82 (Банка Интеза). Текст оглашкох посилац по имейлу informator@ruskeslovo.com, або видиктировац на телефон 066/202-414 од пондзелку по пияток, од 9 до 15 годзин (остатнї рок за обявйованє оглашкох и ин мемориямох у новинох „Руске слово” стреду по 10 годзин).

Причина таких мирох – рестрикциї рушаня гражданох, окреме старших особох, котри предвидзела Република Сербия. Надпоминаме же у плану же би шицки виданя НВУ „Руске слово”, тижньово новини, часописи, новини и кнїжки виходзели поряднє. Може буц лєм очежана дистрибуция, односно новини и часописи можу сциговац зоз (векшим або меншим) запожнєньом.

Найоперативнєйше информованє рускоязичних гражданох окончує ше прейґ новинскей аґенциї „Рутенпрес”, котра на сайту „Руского слова”.

