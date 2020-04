Пред 60 роками одбавене перше рукометне змаганє

РУСКИ КЕРЕСТУР – На нєшкайши дзень, 6. априла 1960. Року, у Руским Керестуре на терену у дакедишнєй Старей школи одбавене перше рукометне змаганє медзи домашнїм РК „Русином” и екипу Школи школярох у привреди (ШУП) з Кули.

Победзела домашня екипа Русина з резултатом 12:9, а Русиновцох пририхтали и цале змаганє орґанизовали тедишнї просвитни и спортски роботнїки Михал Рац Пицоль и Владимир Семан Учо.

Од тедишнїх бавячох Русиновей екипи нєшка ище живи шведкове тей подїї – Славо Бучко, Юлин Дудаш Чале, Яким Гарди и Яким Мудри хтори жиє у Австралиї.

