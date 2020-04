И у Новим Садзе отворени  Ковид-амбуланти

НОВИ САД – У борби процив ширеня вирусу Ковиду-19 остатнїх дньох на териториї Републики Сербиї ше запровадзує нова пракса у третированю особох охорених од того вирусу, а пре тото же би ше розтерховало клинїки и шпиталї од прилїву потенциялних пациєнтох.

До препатрунку и утвердзованю нових пацоєнтох уключели ше примарни здравствени єдинки односно доми здравя, такволани Ковид-амбуланти, дзе кажди пациєнт годзен вимерац горучку, окончиц дияґностику, односно рендґенски препатрунок плюцох, кревову слику, а достанє и думанє фаховцох о дальшим лїченю.

Шицки гражданє хторих болї гарло, маю горучку, лєбо сухи кашель, треба же би ше перше явели до тих амбулантох. Потераз була пракса же ше особи зоз симптомами мали явяц на числа телефонох хтори отворени лєм за тоту нагоду, алє надалєй треба же би, без предходного наявйованя, такой пошли до Ковид-амбулантох.

У Новим Садзе отворени три Ковид-амбуланти – єдна у Доме здравя у улїци Змай Оґнєна Вука, и два у Доме здравя на Новим населєню, дзе отворена и окремна педиятрийна Ковид-амбуланта.

Цалу процедуру провадзи Институт за явне здравє Войводини хтори тим амбулантом обезпечую и тести, котри ше два раз на дзень посила на анализу до Институту.

Зоз Министерства здравя апелую на гражданох най нє чекаю же би ше зявели компликациї, алє най ше до Ковид-амбулантох явя накадзи препознаю перши симптоми.

