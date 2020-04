НОВИ САД – Завод за културу войводянских Руснацох, у условийох позарядового стану и огранїченьох котре принєсол, свою роботню за дзеци першираз понукнул прейґ интернету.

Роботня емитована внєдзелю, 5. априла, на тему „Яр”, а наймладших през ню водзела дзецом уж позната Наташа Колесар. Тоту роботню можеце одпатриц на тим линку, а хто розположени, може и сам пробовац направиц даєдного инсекта, и так доволац яр до своєй хижи.

