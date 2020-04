Керестур и нєшка будзе дезинфиковани

РУСКИ КЕРЕСТУР – Як и предходних дньох и нєшка, 7. Марца, роботнїки ЯКП „Рускомˮ зоз помоцу волонтерох, предлужа дезинфиковац Руски Керестур.

У планє дезинфикованє Пошти, Дома здравя, центру, базену, як и улїчкох у валалє. Дезинфикованє почнє од 17 годзин, а зоз помоцу двох тракторох, огньогасного камиону, атомизерох и пирскачкох.

Кажди даскельо днї ше дезинфикує шицки улїци у валалє, док ше явни обєкти и установи дезинфикую каждодньово.

Од окремней помоци и волонтере хтори ше понукли помогнуц у тим позарядовим стану.

(Опатрене 4 раз, нєшка 4)