И у керестурскей дзецинскей заградки он лайн робота

РУСКИ КЕРЕСТУР – У оддзелєню дзецинскей заградки „Цицибан” у Руским Керестуре, виховательки шицких шейсц воспитних ґрупох орґанизовали роботу на далєкосц прейґ вибер комуникациї зоз родичами и дзецми.

То у согласносци з тим же воспитно-образовни процес и у предшколских установох, та и у ПУ „Бамби” з Кули дзе припада и керестурски „Цицибан”, позарядови тє. унапрямени на виртуелну роботу, а по упутствийох Министерства просвити у позарядовим стану.

Як дознаваме у „Цицибану”, найактивнєйши вибер ґрупи дзецох цо иду по предшколскей пририхтуюцей програми хтори и найстарши, и чийо ше родичи намагаю же би помагали будуцим школяром.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)