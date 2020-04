КУЛА/РУСКИ КЕРЕСТУР – Општинска орґанизация Червеного крижу Кула, од стреди, 8. априла, почина дзелїц пакети социялно загроженим гражданом зоз шицких местох кулскей општини.

До тей катеґориї спадаю гражданє зоз сталнима приходами социялней пенєжней помоци за трох або вецей членох, и гражданє без було яких приходох пре настату ситуацию.

Дзелєнє пакетох ше будзе окончовац у просторийох Червеного крижу Кула, од стреди 8. априла, у периодзе од 8 по 12 годзин.

