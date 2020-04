И у Керестуре почина дзелєнє пакетох

РУСКИ КЕРЕСТУР – Од нєшка, 7. априла, почина дзелєнє пакетох помоци зоз основнима животнима продуктами, пензионером чийо приходи менши од 30 000 динари.

Дзелєнє пакетох у Руским Керестуре буду окончовац волонтере, а порихтани коло 644 пакети хтори пензионере достаню на хижну адресу.

Понеже єст вельо пакети, директор ЯКП „Рускомˮ Иґор Фейди замодлєл шицких гражданох же би були сцерпезлїви, понеже ше пакети буду дзелїц у наиходзацих 10 дньох. Тиж наглашел же, кед у єдним обисцу єст двойо пензионере зоз приходами меншима од 30 000 динари, тоту помоц достаню обидвойо.

Општина Кула за тоту наменку видвоєла 12 милиони динари.

