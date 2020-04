Перша позитивна особа на вирус корона у добрим стану

ШИД – Перша особа позитивна на вирус корона у шидскей општини у добрим и стабилним стану, як и єй фамелия – гварел нєшка на конференциї за новинарох Зоран Семенович, командант Општинского штабу за позарядово ситуациї и додал же нєт призначени нови случаї позитивних особох на вирус.

Семенович реаґовал и на заувагу часци явносци же одкрил идентитет спомнутей особи додаваюци же винєсол минимум податки и же на тот способ зопарти рижни нагадованя и фалшиви информациї хтори, як гварел, спричинюю чкоди и уноша панїку, а нє податки хтори вон сообщел.

Най здогаднєме, вчера на обявйованє особних податкох охореней особи реаґовали дзепоєдни институциї надпоминаюци же були потупени права охореней особи по одреднїцох Закону о защити особних податкох.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)