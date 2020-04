Шицки котрим потвердзени коронавирус муша пойсц до шпиталю

БЕОҐРАД – Министерство здравя и Институт за явне здравє Сербиї „Др Милан Йованович Батут” прешлїдзели шицким локалним самоуправом инструкциї же ше шицки заражени зоз коронавирусом муша лїчиц у Ковид-шпитальох, лєбо у импровизованих шпитальох у Беоґрадзе, Нишу, Новим Садзе и же вецей нєт лїченя дома, преноши сайт Радио-телевизиї Войводини.

Потераз ше пациєнти зоз благу клинїчну слику лїчели дома, зоз одлуку Влади Сербиї, шицки позитивни на коронавирус, без огляду чи маю симптоми, чи лєм благу слику, буду змесцени у дочасових шпитальох, а зоз чежшу слику у Ковид-шпитальох.

