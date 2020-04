Хто и кеди ма право на тестированє

НОВИ САД – По терашнїх можлївосц, но здравствени установи можу тестировац вецей як тисяч особи дньово, а шицки особи хтори у остатнїх 24 годзинох почувствовали даяки симптоми характеристични за хороту вируса корона, треба же би ше явели до Ковид-амбулантох.

Як надпоминаю у Домох здравя, тестированє ше кончи по индикованю симптомох. Тераз уж индикациї преширени же би ше одкрило особи хтори нє указую симптоми и знаки инфекциї, алє хтори подозриви же су у стану инкубациї.

Приоритет маю пациєнти и здравствени роботнїки хтори маю горучку векшу як 38 ступнї и особи хтори були у нєпоштредним контакту зоз зашнїценима особами без защити у периодзе од 14 днї пред тим. У трецей ґрупи шицки особи хтори допутовали з медзинародним транспортом.

