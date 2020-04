Вше вецей хусточки и руквици на улїцох

НОВИ САД – Явне комуналне подприємство „Чистота” зоз Нового Саду, спозорює жительох Нового Саду же би защитну опрему и гиґиєнски средства як цо рукавици, влажни хусточки, маски и друге цо ше хаснує єднократно, одкладали на предвидзени места, односно до контейнеохи и кантох за шмеце.

Без огляду на преглашени позарядови стан, тоти препоручени мири за зоперанє ширеня оберацей хороти вируса корона, нєодвичательни особи одруцую дзе сцигню – по дражкох и желєних поверхносцох.

Як гварел директор ЯКП „Чистота” Владимир Зеленович, роботнїки того подприємства на терену назберали векше количество хусточкох и защитних рукавицох на явних поверхносцох. Окрем того, єст и таких нєсовисних гражданох хтори шмеце нє одруцую до контейнерох, алє руцаю през облаки и тераси.

Директор Зеленович надпомнул же екипи стаємно на терену, по новосадских улїцох и намагаю ше зачувац чистоту, алє у тей роботи им треба и помоц гражданох. На першим месце пре себе , а потим и пре других, шицки бизме ше требали одвичательно справовац, гварел директор Зеленович.

