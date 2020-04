РУСКИ КЕРЕСТУР – Вчера, 7. априла, почало дзелєнє пакетох помоци зоз основнима животнима продуктами пензионером чийо мешачни приходи менши од 30 000 динари.

Порихтани 664 пакети, а дзелєнє односно розношенє пакетох на хижну адресу, буду окончовац керестурски волонтере. Понеже ше водзи евиденцию, кажде хто приме пакет треба же би подписал його преберанє.

З оглядом же ше роби о велькому чису пакетох, секретар Месней заєднїци Михайло Сабадош замодлєл шицких гражданох же би були сцерпезлїви, понеже ше пакети буду дзелїц у наиходзацих дньох, у складзе зоз можлївосцами волонтерох, а помоц сцигнє каждому.

Надпомнїме же командант Штабу за позарядово ситуациї општини Кула Дамян Милянич, явносци концом марца виявел же пензионере достаню пакети поживи и хемиї, а помоц будзе реализована зоз двох часцох. У першей фази буду додзелєни пакети з поживу, а потим за коло 20 днї, будзе подзелєна и друга часц тей помоци.

За тоту наменку Општина Кула видвоєла 12 милиони динари як помоц тей катеґориї.

