КУЛА/РУСКИ КЕРЕСТУР – Упис за идуци школски 2020/21. рок и у кулскей Предшколскей установи „Бамби” будзе електронски, алє по одлуки Управи тей установи аж у термину од 25. мая по 5. юний. Тото важи за шицки оддзелєня Бамбия, та и за рускокерестурску Дзецинску заградку „Цицибан”.

Родитель приявиц свойо дзецко годзен прейґ Порталу еУправа на адреси www.euprava.gov.rs. За прияву нєпотребни анї основни документи, бо вони буду тиж електронски позберани.

