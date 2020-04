Дражки ше поряднє дезинфинкує

ЖАБЕЛЬ – Як наявене 1. априла, после остатнєй схадзки Штабу за позрядово ситуациї Општини Жабель, дражки на найфреквентнєйших местох у центрох шицких штирох населєних местох општини поряднє дезинфикую општински огньогасци у сотруднїцтве зоз ЯКП „Водовод општини Жабель”.

Дезинфекцию ше окончує пре застановйованє ширеня коронавирусу, од конца прешлого тижня кажди вечар, под час полицийней годзини од 17 по 19 годзин у Жаблю, Чуроґу, Дюрдьове и Ґосподїнцох.

Священїком у местох општини дате вкупно сто пейдзешат литри средства за дезинфекцию, з тим же дезинфиковани приходи шицким церквом у општини, а будинок Дома за душевно хори особи у Чуроґу знука, звонка и у його околїску.

На остатнєй схадзки Штабу заключене и же власнїки тарґовинских дутянох у обавязки же би голєм раз на дзень дезинфиковали дражки опрез своїх предавальньох. Кед же маю потребу за дезинфекцийним средством можу го питац од Штабу на число телефона 064/8679178.

Дезинфекция будинкох дюрдьовскей и ґосподїнскей ОШ нє окончена анї раз од кеди преглашени позарядови стан.

