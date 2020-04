Пакети достаню и пензионере у општини Шид

ШИД – Општина Шид порихтала пакети поживи и хемийних средствох за 3 475 пензионерох хтори маю пензиї менши од 30 000 динари, а средства у вредносци 2 500 динари по пакету, обезпечела Покраїнска влада АП Войводини.

Як виявел командант Општинского штабу за позарядово ситуациї Зоран Семенович, пакет ма 16 килограми и ище кажди пензионер достанє по мещок у хторим 10 килограми муки.

Волонтере штабу вовторок почали дзелїц пакети у Ямени, Вишнїчеве и Моровичу и по викенд буду подзелєни пакети на валалох, а у Шидзе дистрибуция почнє на пондзелок 13. априла.

