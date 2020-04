У Вербаше почала з роботу амбуланта за Ковид-19

ВЕРБАС – Як обявене на сайту Општини Вербас, по сообщеню Штабу за позарядово ситуациї општини Вербас, у складу зоз препоруками Институту за явне здравє Войводини, Министерства здравя и Покраїнского секретарияту за здравство, у Вербаше почала з роботу окремна амбуланта за Ковид-19.

Пациєнти зоз симптомами звекшаней тїлесней температури, кашлю, очежаного диханя, боляцого гарла, треба же би ше цо скорей явели до амбуланти за Ковид-19, у Дому здравя ,,Велько Влахович”, до просторийох поливалентней патронажи. Як сообщене, модля ше шицки пациєнти зоз спомнутима симптомами же би нє уходзели на главни уход Дома здравя, алє най ше явя до окреме означеней амбуланти.

У вербаским Дому здравя почало и тестированє на коронавирус, котре окончую специялно обучени лабораторийни технїчаре, з надпатраньом компетентного епидемиолоґа. Резултати тестох, котри ше анализую у Институту за явне здравє Войводини, обчекую ше шлїдуюцого дня.

Роботни час амбуланти од 00 по 24 годзин, а число телефона на котре ше мож явиц то 062/ 780 289.

