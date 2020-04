Пременєни роботни час явних депонийох у општини Жабель

ЖАБЕЛЬ – Явне комуналне подприємство „Чистота” Жабель, котре ше стара о шицких трох явних депонийох на териториї општини Жабель, сообщело же ше роботни час депонийох пременєл.

Депониї од початку априла робя од седем годзин рано по пол штвартей пополадню. Чолнїки „Чистоти” модля же би ше гражданє котри приноша шмеце притримовали упутох занятох на депонийох, як и же би на депонию пришли зоз превозку котра може дойсц до часцох депониї дзе им ше пове же би зохабели шмеце. У процивним зохабянє шмеца им нє будзе дошлєбодзене, а кажде нєпочитованє будзе санкционовац фахова служба.

У планє же би ше убудуце на цалей поверхносци депонийох општини Жабель посипало жем же би ше застановело можлївосц палєня огня.

