И у вербаскей општини буду подзелєни пакети

ВЕРБАС – У велькей сали Центра за физкултуру ,,Драґо Йовович” того викенду волонтере Штабу за позарядово ситуациї општини Вербас закончели рихтанє пакетох помоци за шицких пензионерох зоз приходами меншима як 30 тисячи динари и за социялно угрожених гражданох.

Як сообщене зоз Штабу за позарядово ситуациї ОВ, порихтани 6 тисячи пакети зоз поживовима артиклами, продуктами за отримованє особней гиґиєни и гиґиєни ґаздовства, котри обезпечела Општина Вербас з потримовку числених дружтвено одвичательних компанийох з вербаскей општини.

Дзелєнє пакетох почало початком тижня у шицких населєних местох у општини Вербас. Дзелєнє буду окончовац волонтере, котри принєшу пакети пензионером и социялно угроженим на хижну адресу.

