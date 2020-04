НОВИ САД – Нєшка на Конференциї за медиї предсидатель Покраїнскей влади Иґор Мирович и покраїнски секретар за здравство др Зоран Ґойкович сообщели точни податки о числу охорених од Ковиду-19 у нашей покраїни.

У остатнїх 24 годзинох на териториї АП Войводини тестировани 310 особи на присуство вируса Ковид-19, од хторих 23 були позитивни. На нєшкайши дзень, у Войводини єст 308 охорених од хторих ше 123 лїча у Клинїчним центру Войводини, 7 особи на респиратору и у чежким су общим стану. У дочасовим шпиталю на Новосадским сайму находза ше 48 пациєнти зоз лєгчейшу клинїчну слику.

Мирович спомнул и же ше у Войводини дньово тестирує коло 300 особи на Институту за явне здравє Войводини, як и на ветеринарских институтох у Новим Садзе и Суботици.

Як виявел Мирович, покраїна потераз обезпечела 42 нови респиратори, а каждодньово сцигує и нова защитна опрема котру ше одклада до маґазину. Дзекуюци тому, Войводина ма подполну сиґурносц за вельо нєвигоднєйшу здравствену ситуацию.

Др Зоран Ґойкович у своїм викладаню бешедовал о превентивним справованю пациєнтох и здравствених роботнїкох, же би ше зопарло уход вирусу до шпитальох. Вон спомнул и же ше шицки гражданє Войводини притримую мирох, цо найважнєйше у зопераню ширеня тей оберацей хороти.

